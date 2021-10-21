Большую часть коек в ковид-госпиталях региона занимают жители Белгорода, старооскольцы и губкинцы

В региональном депздраве объяснили, почему, несмотря на большое количество привитых, заболеваемость в регионе растет. Фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области коронавирус нанес основной удар по трем самым крупным муниципалитетам. По данным властей, в ковид-госпиталях из 3384 коек 2300 занимают жители столицы региона, Старооскольского и Губкинского округов. Это связывают с тем, что здесь процент привившихся меньше.

Выписывают в Белгородской области из госпиталей каждый день около двухсот человек, но их места пустовать не успевают. Напомним, только на 21 октября в регионе выявили еще 310 случае заболевания ковидом. В депздраве также объяснили, почему, несмотря на лидирующие позиции региона по количеству привившихся – 60% взрослого населения, заболеваемость растет.

- Вакцинация проходила почти десять месяцев. По всем научным доказательствам, чтобы достичь быстрого популяционного иммунитета, необходимо привить население в максимально короткие сроки – порядка трех месяцев. У нас эти сроки были растянуты. Те, кто сделал первую прививку в самом начале прививочной кампании, уже пошли на ревакцинацию, - рассказал начальник регионального депздрава Андрей Иконников.

Он также напомнил, что у привитых хоть и есть риск заразиться, они болеют реже и проще поддаются лечению. Сейчас в стационары попадают только 20-25 процентов пациентов с СOVID-19, остальные лечатся амбулаторно. По словам Андрея Иконникова, если бы не высокий уровень вакцинировавшихся, ситуация могла бы быть намного сложнее.

- Если сравнить регионы, в которых вакцинация гораздо ниже, то там совсем другая картина. Статистика – вещь упрямая и правдивая, - отметил начальник регионального депздрава.

По его словам, в сутки в стационар ложится больше двухсот человек. Из них прошедших вакцинацию лишь порядка тридцати человек.

- Заболевает привитых, естественно, больше, но процент их госпитализации меньше. В большинстве случаев они лечатся амбулаторно и легче проходят лечение, – объяснил Андрей Иконников.

Он также выразил надежду на то, что перевод шестой поликлиники в режим работы амбулаторного ковидного центра поможет добиться снижения распространения болезни. Только 20 октября медики городской поликлиники обслужили 1700 вызовов на дом. По словам Андрея Иконникова, по сравнению с прошлым годом количество амбулаторных пациентов заметно возросло.

- Если летом вызовов с температурой, признаками коронавирусной инфекции было 30-40%, то в настоящее время это 80%. Необходимо принимать меры, чтобы не доводить лечение до стационарного этапа. Все силы будут брошены на то, чтобы диагностировать заболевание, оперативно выдавать лекарственные препараты и лечить пациентов, следя за состоянием здоровья каждого, – отметил начальник областного депздрава.

Он также подчеркнул, что количество желающих привиться увеличилось. Если на прошлой неделе вакцинировали примерно две с половиной тысячи человек в день, то 20 октября их количество составило уже 4100. Снова работает пункт вакцинации в «МегаГринне». При необходимости они появятся и в других торговых центрах и организациях.