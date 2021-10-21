Второй день суточный прирост заболевших COVID-19 в Белгородской области превышает триста человек

За день в Белгородской области коронавирусом заболели еще 310 человек. С начала пандемии – 59118. К количеству выздоровевших прибавились за сутки 204 человека. В общей сложности победить инфекцию в регионе смогли 51020 жителей.

Умерли за сутки еще пятеро. Это житель Старооскольского городского округа 1944 года рождения, жительница Волоконовского района 1924 года рождения, жительница Яковлевского городского округа 1948 года рождения, жительница Белгородского района 1971 года рождения и жительница областного центра 1941 года рождения. За все время пандемии число умерших в Белгородской области составило 1261.

В больницах с коронавирусом сейчас лежат 2240 человек. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 127 пациентов.