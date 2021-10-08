Вход через QR-код – какие ковид-ограничения ждут белгородцев

В Белгородской области ежедневно фиксируется рост числа заболевших COVID-19. Помимо этого, в медицинскую статистику внесли вклад сезонные грипп и ОРВИ. Увеличивается и количество больных внебольничной пневмонией. В региональном Роспотребнадзоре считают, что эпидемиологическая обстановка требует дополнительных мер.

В настоящее время в Белгородской области посещение фуд-кортов, ресторанов быстрого питания, детских комнат и развлекательных центров разрешено при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста сроком 72 часа с момента сдачи или же справки о перенесенном за последние полгода COVID-19. Роспотребнадзор предлагает ввести еще ряд ограничений:

- разрешить посещение всех общественных мест только по QR-коду;

- ограничить нахождение детей до 14 лет в заведениях общепита и торговых центрах без сопровождения родителей;

- 50% наполняемость кинотеатров;

- предлагается ввести ограничения на кооперативах, банкетах и свадьбах - количество гостей не должно превышать 50 человек, и все они при себе должны иметь QR-коды;

- людей в возрасте 65+ предлагается отправить на сомоизоляцию.