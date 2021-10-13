В Белгородской области показатель смертности на дорогах приблизился к критической цифре

По данным ГИБДД, в сравнении с прошлым годом количество погибших на белгородских дорогах увеличилось на 400%. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Ситуацию с аварийность на белгородских дорогах обсуждали 12 октября на заседании рабочей группы в правительстве региона. В нем приняли участие руководитель департамента строительства и транспорта Владимир Базаров и временно исполняющий обязанности начальника областного Управления МВД Валерий Медведев.

Было отмечено, что регион, хотя и считается на уровне страны благополучным, для области показатель смертности на дорогах уже приблизился к критической цифре. По словам Владимира Базарова, в соответствии с нацпроектом «Безопасные качественные дороги» смертность от ДТП в 2021 году не должна превысить 128 человек. При этом в регионе уже 97 погибших.

Управления МВД в свою очередь приводит такие цифры. Только с 2 по 8 октября в Белгородской области зарегистрировано 27 ДТП, в них пять человек погибли и 30 пострадали. По сравнению с прошлым годом общее количество аварий уменьшилось на 12,9%, количество раненых на 43,4%, количество погибших увеличилось на 400%.

Основные виды ДТП – это столкновения, наезды на пешеходов и съезды с дороги. Самые распространенные нарушения ПДД - несоблюдение очередности проезда, скорость, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на «встречку», нарушение правил пешеходом. Среди сопутствующих причин происшествий нередко отмечаются неудовлетворительные дорожные условия - в основном, отсутствие освещения и тротуаров.

- К сожалению, часто мероприятия по обеспечению дорожной безопасности мы хорошо проводим уже после ДТП. Необходимо же заранее выявлять зоны риска, связанные с отсутствием освещения, разметки и дорожных знаков, плохой видимостью, и исправлять все недочеты до трагедии. Поручил главам обследовать дорожную сеть своих муниципалитетов, при выявлении проблем оперативно их решить. Мы готовы оказывать всяческое содействие, привлекать для помощи Упрдор и ГИБДД, - отметил на своей странице в соцсети Владимир Базаров.

По его словам, одна из проблем, которую предстоит решить – освещенность пешеходных переходов. Руководитель департамента строительства и транспорта подчеркнул, что у нас нет культуры применения светоотражающих элементов. По закону пешеходы должны себя обозначать ими в темное время суток при движении по загородным дорогам. Нарушение ПДД влечет небольшой штраф – 500 рублей, но это в лучшем случае. В худшем – оно может стоить жизни.

- Последние происшествия показали, что водители в ночное время не видят пешеходов, переходящих дорогу, особенно за городом, - отметил Владимир Базаров. - Конечно, сделать тротуары и освещение на всех дорогах и во всех населенных пунктах мы сразу не сможем, однако установить дополнительное освещение на пешеходных переходах, думаю, нам по силам. Посчитаем, сколько переходов требуют дополнительного освещения и приступим к работе.

Напомним, недавно в Белгороде отказались от строительства в центре города наземных пешеходных переходов. В региональной Госавтоинспекции не согласовали этот проект, отметив, что его реализация может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.