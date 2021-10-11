Под Белгородом отправили за решетку 77-летнего пенсионера, грозившего убить дочь

Подсудимый ударил участкового, находившегося при исполнении служебных обязанностей, сковородкой по руке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

77-летний житель Грайворонского городского округа признан виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.119, ч.1 ст.318 УК РФ (угроза убийством, применение насилия в отношении представителя власти).

Как уже сообщала «КП», 3 июля этого года жительница села Замостье Грайворонского горокруга обратилась в полицию с просьбой утихомирить пьяного отца. Прибывший к месту событий участковый стал составлять протокол об административном правонарушении.

77-летний хозяин дома, разозлившись на дочь, схватил сковородку и замахнулся на нее со словами «Я тебя убью». Угрозу дочь восприняла реально. Участковый встал между подсудимым и его дочерью и потребовал прекратить угрозы и убрать сковороду. В ответ на законные требования сотрудника полиции, подсудимый ударил участкового, находившегося при исполнении служебных обязанностей, сковородкой по руке.

В итоге суд приговорил мужчину к двум годам тюремного заключения. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.