Грозившийся убить дочь житель Белгородской области ударил сковородой участкового

77-летний хозяин дома, разозлившись на дочь, схватил сковородку и замахнулся на нее со словами «Я тебя убью». Фото: Алексей СЕРГУНИН

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области, 77-летнего жителя Грайворонского городского округа будут судить в соответствии с ч.1 ст.119, ч.1 ст.318 УК РФ (угроза убийством, применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием установило, что утром 3 июля жительница села Замостье обратилась в полицию с просьбой утихомирить пьяного отца. Прибывший к дому участковый стал составлять протокол об административном правонарушении. 77-летний хозяин дома, разозлившись на дочь, схватил сковородку и замахнулся на нее со словами «Я тебя убью».

Угрозу дочь восприняла реально. Участковый уполномоченный, оценив обстановку, встал между обвиняемым и его дочерью и потребовал прекратить угрозы и убрать сковороду. В ответ на законные требования сотрудника полиции, обвиняемый ударил участкового, находившегося при исполнении служебных обязанностей, сковородкой по руке.

После проведенных следственных мероприятий уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимально возможное наказание для дебошира – до пяти лет лишения свободы.