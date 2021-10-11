Липецкая область среди победителей всероссийского конкурса

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Липецк занял четвертое место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». В качестве награды областной центр получит дотацию в размере 20 млн. рублей.

Для определения победителя в этой номинации было рассмотрено 262 конкурсные заявки. Суммарно в двух категориях было определено 10 победителей. От Липецкой области за победу в конкурсе боролись семь городов Липецк, Елец, Усмань, а также Преображеновский, Кузьмино-Отвержский, Солдатский, Хлевенский сельсоветы. Липецк занял четвертое место в первой категории.

Липчане в своей заявке рассказали о формировании зеленого ядра. По инициативе жителей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» объединены Нижний парк и фестивальная зона в единое парковое пространство. От него по пешеходнй дорожке можно выйти к обновленному центральному пляжу, а также посетить Зеленый остров площадью 3,2 га. На благоустроенной территории «зеленого ядра» появились вело-пешеходные маршруты протяженностью более 3 км, установлены энергоэффективные опоры освещения, воркаут зоны и волейбольные площадки. В результате проведенного благоустройства отмечена инвестиционная привлекательность обновленных пространств. За счет малого бизнеса были открыты павильон проката, ледовый каток, кафе и веревочный городок.

«Активное участие муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками. Мы видим, что количество заявок на участие с 2017 года увеличилось более чем в два раза», – отметил Марат Хуснуллин.

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Всего по итогам конкурса были определены 50 победителей из 36 регионов России. Ряд регионов завоевал несколько наград. Так, например, по две награды завоевали 10 регионов: Чеченская, Чувашская республики, Республика Северная Осетия – Алания, Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Калужская, Липецкая, Оренбургская и Саратовская области. В Липецкой области также третье призовое место взял Чаплыгин в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

В основе практики лежит идея создания территории комфортного ведения бизнеса, впоследствии получившей название «Раненбург». Преимущества территории заключаются в создании благоприятных условий для бизнеса за счет мер поддержки и формировании точек привлечения жителей и туристов – клиентов бизнеса. Реализация проекта позволяет улучшить деловой климат и привлечь дополнительные инвестиции, стимулирует развитие малого бизнеса.

«От работы органов местного самоуправления зависит качество жизни населения. Сегодня в области многое делается для решения актуальных вопросов и роста благосостояния жителей. В ряде населённых пунктов достигнуты замечательные показатели. Но у нас ещё много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке», – отмечает Игорь Артамонов.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и распространения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления в пяти номинациях. В этом году в конкурсе впервые могли принимать участие муниципальные округа, а количество призовых мест было увеличено до пяти в каждый номинации.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.