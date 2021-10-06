Полиция проводит проверку по заявлению об отравлении собак под Белгородом

Для Траволты и Кабачка эта прогулка стала последней. фото: со страницы АНО "Добрый дом".

«Комсомолка» уже писала об этой истории. Сотрудники приюта для бездомных животных, расположенного в селе Новая Нелидовка, сообщили о массовом отравлении собак. С соответствующим заявлением руководитель организации сразу же обратилась в белгородский районный отдел полиции.

Все произошло 2 октября. Волонтеры повели на прогулку шестерых питомцев приюта. Назад животные вернулись в страшных судорогах. Им сразу же оказали помощь. К несчастью, двух питомцев спасти не удалось. Для Траволты и Кабачка эта прогулка стала последней. В пасти одной из собак обнаружили подозрительную таблетку.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по заявлению об отравлении собак проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

- Погибшие животные направлены в межобластную ветеринарную лабораторию для установления причины смерти. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, которые могут быть причастны к совершению противоправных действий, - прокомментировали в ведомстве.