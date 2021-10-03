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Общество3 октября 2021 13:22

Работники белгородского приюта для животных рассказали об отравлении питомцев

По их словам, собаки во время прогулки съели яд
Анастасия Лемешко
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Для Траволты и Кабачка эта прогулка стала последней. фото: со страницы АНО "Добрый дом".

Для Траволты и Кабачка эта прогулка стала последней. фото: со страницы АНО "Добрый дом".

Печальной новостью поделились работники приюта для бездомных животных «Добрый дом», расположенного в селе Новая Нелидовка Белгородского района. На своей странице в соцсети они сообщили об отравлении питомцев. По их словам, собаки съели яд, который был разбросан за территорией приюта во время прогулки. Назад животные уже возвращались в страшных судорогах.

- Для Траволты и Кабачка эта прогулка стала последней, мы не смогли их спасти, они умирали в страшных муках. Еще четыре собаки сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Люди, что же вы делаете! – написали на странице приюта.