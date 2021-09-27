В Белгородской области выявили африканскую чуму свиней

В радиусе пяти километров от границ очага определена угрожаемая зона и в радиусе десяти километров - зона наблюдения. Фото: Юлия АЛЕХИНА

На территории Белгородской области выявлена вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

30 лабораторных проб патологического материала, отобранных от свиней, принадлежат ООО «Мираторг-Белгород» (Белгородская область, Корочанский район, хутор Долгий Бродок). В них выявлен генетический материал вируса АЧС.

Любопытно, что диагноз установлен 22 сентября, но «Мираторг» до сих пор никак не отреагировал. «Комсомолка» попыталась получить комментарий, но сотрудники компании уже ушли домой, а на «Горячей линии» попросили перезвонить завтра после 8:00.

Тем временем, глава региона Вячеслав Гладков, у которого 27 сентября состоялась инаугурация, установил карантин по африканской чуме свиней на территории ООО «Мираторг-Белгород» на хуторе Долгий Бродок. Она признана эпизоотическим очагом.

В радиусе пяти километров от границ очага определена угрожаемая зона и в радиусе десяти километров - зона наблюдения.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными приказом Минсельхоза России от 28.01.2021 № 37.

Отметим, что АЧС не представляет угрозы для здоровья человека. Но при этом чрезвычайно опасна для животноводства. Она вызывает массовый падеж животных, не поддается лечению и вакцинопрофилактике.