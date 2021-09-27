Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, выбросившего из рук похожий на пистолет предмет

Для дальнейшего разбирательства задержанный уроженец Омска был доставлен в местное отделение полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области совместно с работниками частной охранной организации задержали 41-летнего мужчину с предметом, конструктивно схожим с пистолетом.

Сигнал «тревога» с охраняемого объекта, расположенного на улице Ленина в Старом Осколе, поступил на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии. На место происшествия оперативно прибыли росгвардейцы, которые задержали 41-летнего гражданина. Пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина выкинул на землю предмет, конструктивно схожий с пистолетом.

- Для дальнейшего разбирательства задержанный уроженец Омска был доставлен в местное отделение полиции, - сообщает пресс-служба Росгвардии. - Предмет отправлен на экспертизу.

Напомним, что ранее стало известно о задержании человека, который совершал действия, похожие на заряжание пистолета. По неофициальной информации, в руках у задержанного был спортивный сигнальный звуковой пистолет. Заряжен он не был.

В свою очередь пресс-служба СОФ МГРИ прокомментировала ситуацию с подозрительным мужчиной.

- Сегодня утром в жилой дом, находящийся рядом с главным корпусом СОФ МГРИ, в состоянии опьянения, попытался войти посторонний мужчина. Это заметили сотрудники филиала университета и зафиксировали камеры видеонаблюдения. Нарушитель был задержан силами охранников и сотрудников Росгвардии. Сейчас с ним работают сотрудники Старооскольского УМВД. Свидетели инцидента, преподаватели и студенты, после беседы с психологом продолжили обучение.

Как отметили представители вуза, «ранее проведенные инструктажи по действиям в подобных ситуациях позволили эффективно сработать, все работники СОФ МГРИ и студенты, повели себя правильно и грамотно».