В Воронежской области спикер регионального парламента принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

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Процедура голосования была организована с учетом эпидемиологических требований, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. При входе всем пришедшим на избирательный участок проводится термометрия, выдаются одноразовая маска и индивидуальная шариковая ручка.

Председатель облдумы отметил также, что на участках есть стенды с информацией о кандидатах, участвующих как в региональной кампании, так и выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ.

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Напомним, голосование будет проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Всего в Воронежской области пройдет 28 избирательных кампаний различного уровня. Среди них: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, повторные выборы депутата Воронежской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 12 и 26 кампаний по выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований области в 9 муниципальных районах области и 1 городском округе.

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Проголосовав, Владимир Нетёсов ответил на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что для нашего региона эта избирательная кампания не только довольно масштабная, но и отличается высокой конкуренцией. Так на четыре мандата депутата Государственной Думы от Воронежской области претендуют 32 кандидата, выдвинутых девятью партиями. По единому избирательному округу в выборах участвуют 14 политических партий.

На повторных выборах депутата Воронежской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 12 процедуру регистрации прошли 5 кандидатов от политических партий. Всего на выборах всех уровней зарегистрировано 740 кандидатов.

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Председатель облдумы подчеркнул, что при проведении голосования кроме безопасности, обеспечен полномасштабный общественный контроль, открытость и прозрачность всех процедур. На участках работают наблюдатели от партий и региональной Общественной палаты. Кроме того, в Воронежской области в 39 территориальных и 673 наиболее крупных по численности избирателей участковых избирательных комиссиях организовано видеонаблюдение.

- Выборы — это реальная возможность для каждого жителя региона, наделенного правом голоса, проголосовать за продолжение курса по созданию сильного государства, справедливой социальной политики, мощной экономики. Я считаю, что участие в избирательной кампании — это личный вклад каждого гражданина в дальнейшее развитие страны и Воронежской области, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.