По факту крушения самолета «ЯК-12» в Белгородской области возбуждено уголовное дело

После падения самолет загорелся. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Напомним, трагедия произошла 13 сентября во второй половине дня между селами Бехтеевка и Соколовка Прохоровского района Белгородской области. Самолет «ЯК-12», выполнявший агрохимические работы, упал на поле подсолнечника и загорелся. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области, информацию о происшествии спасатели получили в 17 часов 05 минут. Спустя двадцать минут возгорание полностью ликвидировали. К несчастью, без жертв не обошлось. По предварительным данным, 47-летний пилот погиб.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что по факту жесткой посадки легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Что привело к трагедии, пока неизвестно. Сейчас следователи осматривают место происшествия и само воздушное судно. По информации Следственного комитета, полет был санкционированным. Собственник самолета уже установлен и в ближайшее время будет допрошен.