В поле под Белгородом разбился легкомоторный самолет «ЯК-12»

После падения самолет загорелся. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгородской области между селами Бехтеевка и Соколовка Прохоровского района упал легкомоторный самолет «ЯК-12».

Самолет упал между селами Бехтеевка и Соколовка Прохоровского района. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в понедельник, 13 сентября, около пяти часов вечера. В Главном управлении МЧС России по Белгородской области сообщили, что на место уже выехали спасатели, сотрудники полиции и скорая помощь.

На место падения в Прохоровском районе легкомоторного самолета выехали экстренные службы. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

По предварительным данным, самолет был задействован в сельхозработах. После падения на поле с подсолнечником он загорелся. 47-летний пилот погиб.

Пилот погиб. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту происшествия.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки. Фото с сайта Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства жесткой посадки самолета.