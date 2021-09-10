Строительство второй очереди завода компании «Черноземье» ведется в Липецкой области

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Камень в основание второй очереди завода по переработке масличных культур компании ООО «Черноземье», которая входит в холдинг «Эксойл групп», заложен сегодня в ОЭЗ регионального уровня «Тербуны» в Липецкой области. В торжественной церемонии принял участие глава региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что на заводе создано современное высокотехнологичное производство с использованием самых передовых инженерных технологий. «Мы рады, что к нам приходят инвесторы с высокой культурой производства. Конечно же, будем поддерживать все начинания наших деловых партнеров. Спасибо за вашу работу и за людей, которые здесь трудятся, получая достойную заработную плату», – сказал Игорь Артамонов. Он добавил, что в особых экономических зонах Липецкой области сформирована благоприятная основа для успешной работы инвесторов, созданы выгодные условия для ведения бизнеса. «Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В этом году холдинг «Эксойл групп» отмечает пятилетие работы в Центральном Черноземье. За этот срок продемонстрирована положительная динамика роста по всем основным показателям от финансовой до производственной деятельности. Так, выпуск готовой продукции увеличился с 54241 тонны в 2016 году до 526263 тонн в 2020-м. Выручка от продажи готовой продукции увеличилась с 1,3 млрд рублей до 17,3 млрд. Продажи готовой продукции увеличились с 42074 тонн до 563465 тонн. Численность работников выросла с 372 человек в 2016 году до 591 – в 2020-м.

ООО «Черноземье» несмотря на пандемию не прекращало деятельности и перерабатывало семена подсолнечника в объеме 2 тыс. тонн в сутки. «Завод работает без остановки в круглосуточном режиме, необходимым количеством сырья обеспечены. Отгружаем продукцию не только на внутренний рынок, но и нашим партнерам за рубежом. Сегодня экспортируется более 90% нашего продукта. Также производим шрот и топливные пеллеты из лузги подсолнечника, 50% которого также направляем на экспорт, в основном это страны Прибалтики, Китай, Турция, Египет, Великобритания, Польша, Италия», – сообщил генеральный директор ООО «Черноземье» Дмитрий Резнов.

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Холдинг приступил к строительству второй очереди завода по переработке 2,7 тыс. тонн сои и 2 тыс. тонн рапса в сутки. Здесь будет создано 350 новых рабочих мест. Для обеспечения нового производства сырьем строится элеватор на 250 тыс. куб. метров хранения масличного сырья с последующим расширением до 330 тыс. куб. метров и возможностью одновременного приема двух видов масличных культур. Возводится маслобаковое хранилище объемом 18 тыс. куб. метров. Организована железнодорожная и автологистика по приему сырья и отгрузке продукции.

Технология переработки на новом заводе позволит получать высококачественные компоненты кормов для животных, а из отходов очистки растительных масел – востребованный на рынке лецитин. Проект реализуется по системе нулевого стока, что дает возможность практически исключить образование сточных вод. Для обеспечения нового производства технологическим паром ведется реконструкция существующей котельной, в которой будут сжигаться отходы производства – лузга подсолнечника. Вырабатываемого пара будет достаточно для обеспечения двух заводов. По сути, это полностью закрытый цикл производства.

Пандемия коронавируса создала некоторые проблемы в реализации нового проекта. Основные поставщики оборудования – европейские компании из Италии, Испании, Франции – останавливали на определенном этапе свое производство. Но несмотря на эти сложности производство планируется запустить в 2022 году. Комплекс будет перерабатывать около 1,5 млн тонн масличных культур в год.

Сегодня же состоялось приуроченное к пятилетнему юбилею холдинга «Эксойл групп» торжественное чествование лучших работников завода, которые отмечены областными наградами.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.