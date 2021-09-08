Гости фестиваля «Белгородская черта» научатся заряжать мушкеты, брать штурмом крепость и находить выход из кукурузного лабиринта

Фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта» пройдет в регионе уже в пятый раз. Фото: Максим АЛТУХОВ

На выходных пройдет V фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта» (6+). Он продлится с 9 по 11 сентября. События развернутся в селе Драгунское Белгородского района.

Не фестиваль съедутся около ста реконструкторов из разных регионов России. Они помогут гостям окунуться в атмосферу XVII века.

На первые два дня запланирована программа для школьников и студентов. Как сообщается на сайте губернатора и правительства региона, они познакомятся с историей Белгородской оборонительной черты. Ребятам предстоит побывать на «Литовском верхе», «Муравском шляхе», отправиться на поиски клада, принять участие в штурме, захватить флаг и освободить пленников.

Туристов на фестивале ждут 11 сентября. В этот день вход будет свободный для всех желающих. Гости попадут в жилой лагерь, разбитый по всем канонам того времени, познакомятся с мирным и военным бытом XVII века. Развернутся сразу двенадцать исторических локаций, воспроизводящих оборонительные сооружения старинных городов-крепостей. В месте проведения фестиваля построили дерево-земляной городок, земляную башню, смотровую вышку и кривой мост. Посетителей научат разжигать огонь кристаллом, заряжать мушкеты и пушки, стрелять из лука. Желающие смогут посоревноваться в метании сулиц.

По словам основателя и организатора образовательного фестиваля «Белгородская черта» Владимира Жигалова, в этом году для гостей подготовили историческую зарисовку, посвященную набегу татарских отрядов, которые пришли по Изюмскому шляху к Яблонову и строящейся Короче.

Еще одним развлечением станет кукурузный лабиринт. Запланированы также гастрономический конкурс «Белгородская кулебяка» и выступление фолк-группы.

Место проведения фестиваля обусловлено историческими событиями. Он состоится у подножия древнего оборонительного вала. Четыреста лет назад наши предки защищали здесь рубежи родной земли.