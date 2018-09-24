На Белгородской черте через 300 лет снова отбили атаку «гулящих людей»

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-24T16:17:15+03:00

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Фестиваль этого года посвящен 360-летию образования Белгородского разрядного полка и Белгородского разряда, куда входили города-крепости на линии от современной Сумской области Украины до Тульской области России. Помимо этого, «Белгородская черта -2018» проходит во время, когда разворачивались события одного из крупнейших и значимых сражений в истории России - 8 сентября 1380 года, или 21 сентября по новому стилю, состоялась Куликовская битва.

УРОКИ ИСТОРИИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Фестиваль проходил на протяжении трех дней. Первые два полностью носили образовательный характер. Белгородские школьники приняли участие в военно-исторической игре «Сторожевая станица», состоящей из различных тематических квестов, получили навыки полковой службы, азы копейного боя, сделали учебный выстрел из мушкета, изготовили мягкую игрушку по технологиям трехсотлетней давности и отведали кушанья, приготовленных по старинным рецептам.

Урок истории.Фото: Максим АЛТУХОВ

Финальный день фестиваля, подаривший его гостям и участникам последнюю порцию летнего солнца, был направлен на туристов и любителей истории. Фестивальную площадку разделили на две части: ремесленный посад и военный лагерь. На посаде соревновались в приготовлении кулебяки. Этот мясной пирог может быть с разной начинкой: мясо с луком и картошкой, мясо с луком и гречкой и т. д. Все приготовленные блюда оценивала специальная комиссия.

Кулебяка готова.Фото: Максим АЛТУХОВ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

Главным зрелищем фестиваля стала реконструкция сражения между защитниками Белгородской черты и так называемыми «гулящими людьми». На российское приграничье нападали татары и турки, поляки и мятежные казаки, а также, как сейчас бы назвали, незаконные вооруженные формирования. Как поведал Роман Белоусов из клуба исторической реконструкции «Дружина» (на фестивале – воевода), такие отряды были пестрыми по составу: поляки, венгры, казаки, литовцы, татары, да и «гулящие люди».

«Гулящие люди» - это разряд населения Российского государства, состоящий из отпущенных на свободу холопов, а также тех, чья кабальная зависимость прекращалась со смертью их господина; кроме того, это крестьяне, посадские и служилые люди, занимавшиеся отхожими промыслами. Такие никому не платили податей, жили преимущественно работой по найму. Естественно, они принимали участие в любом крестьянском или городском антиправительственном восстании, а также нападали на приграничные населенные пункты с целью поживиться.

По словам Романа Белоусова, подобные формирования могли обладать внушительной силой. Так, отряды гетмана Сагайдачного в 1618 году сожгли город Елец, а также захватили Московское посольство, которое везло дань крымскому хану - 30000 рублей из царской казны.

ОБОРОНА КРЕПОСТИ

Атака отбита.Фото: Максим АЛТУХОВ

Сражение проходило по частой в тот период времени схеме. Стороны обменивались выстрелами из стрелкового оружия и артиллерийскими залпами, бросками тогдашних ручных гранат и словесными ругательствами, так как расстояние между воюющими было не очень большое, а иногда они и хорошо знали друг друга. Перестрелки порой срывались в рукопашные выпады. В середине боя защитники крепости предлагают нападавшим выдать их командира «живым али на колу». После отказа предводитель был «убит» метким выстрелом, а представитель атаковавших кинулся к воеводе в ноги с просьбой «понять и простить».

Для реконструкции боя построили копию сторожевой башни. Эти и другие сооружения к фестивалю, по словам организаторов, останутся и станут базой для нового туристического объекта. А в области уже начали готовиться к «Белгородской черте – 2019».

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