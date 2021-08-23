Они сразятся за Белгород: 24 августа в Токио стартует Паралимпиада

Антонина Жукова (слева), Андрей Кожемякин и Татьяна Рябченко. Фото ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».

Изначально, эти соревнования должны были также пройти в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса на текущее лето. Паралимпиада 2021 стартует 24 августа и продлится до 5 сентября. Суммарно будет разыграно 540 комплектов медалей.

Честь Белгородской области на грядущих Играх будут представлять трое спортсменов.

Это Антонина Жукова, Татьяна Рябченко и Андрей Кожемякин. Все они будут соревноваться в пулевой стрельбе. И сообща поборются за восемь наград.

Андрей, Тоня и Таня должны были участвовать в Паралимпиаде-2016 в Рио-Де-Жанейро.

Но 7 августа 2016 года Международный паралимпийский комитет объявил о решении отстранить от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро всю сборную России. Такое решение было принято на основании доклада Макларена, в котором утверждается, что применение допинга поощрялось в России на государственном уровне.

В 2019-м году они синхронно завоевали путевки на Игры в Японию, но их пришлось ждать на год больше из-за уже набившей оскомину пандемии COVID-19.

Перед отъездом в Токио «Комсомолка» встретилась с каждым из наших стрелков.

Антонина ЖУКОВА

Антонина Жукова. Фото из архива спортсменки.

Год рождения: 1986

Стрельбой занимается с 2007 года

Достижения: призер Кубков мира по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, многократная чемпионка и призер чемпионатов России.

Тренер: Михаил Бондарев, с лета 2017 года

Как попала на Игры: по итогам отборочных соревнований в 2019-м году в Сиднее.

В каких дисциплинах выступит: R-5 (пневматическая винтовка, лежа, 1 сентября) и R-9 (малокалиберная винтовка, лежа, 4 сентября).

Особенность: 2-кратная мама Антонина самая скромная из наших спортсменов. Она не любит загадывать на будущее и много говорить. Привыкла все делать без лишних эмоций.

Андрей КОЖЕМЯКИН

Андрей Кожемякин. Фото ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».

Год рождения: 1975

Стрельбой занимается с 2005 года

Достижения: чемпион мира по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, призер чемпионатов Европы, победитель и призер Кубков мира, многократный чемпион России.

Тренер: Михаил Бондарев, с января 2017 года

Как попал на Игры: по итогам отборочных соревнований в 2019-м году в Сиднее.

В каких дисциплинах выступит: R-1 (пневматическая винтовка, стоя, 30 августа), R-3 (пневматическая винтовка, лежа, 1 сентября), R-6 (малокалиберная винтовка, лежа, 5 сентября), R-7 (стрельба из трех положений: лежа, стоя, с колена, 3 сентября).

Особенность: Андрей самый коммуникабельный и легкий на подъем. Любит путешествовать и играть в бильярд.

Татьяна РЯБЧЕНКО

Татьяна Рябченко. Фото из архива спортсменки.

Год рождения: 1990

Стрельбой занимается с 2007 года

Достижения: чемпионка мира по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, чемпионка и призер Кубка мира, многократная чемпионка России.

Тренер: Михаил Бондарев, с января 2017 года

Как попала на Игры: по итогам отборочных соревнований в 2019-м году в Сиднее.

В каких дисциплинах выступит: R-3 (1 сентября), R-6 (5 сентября).

Особенность: Татьяна самая опытная из наших спортсменов. На Играх-2012 в Лондоне она выступала в двух дисциплинах, показав лучший свой результат в упражнении R-3 (10-е место). Любит читать, занимается фотографией.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ?

Соревнования по пулевой стрельбе в Токио пройдут с 30 августа по 5 сентября. Увы, на общедоступном телевидении наших спортсменов увидеть не удастся, но вот через интернет есть шанс найти трансляцию. Об этом «КП-Белгород» сообщил тренер белгородских стрелков Михаил Бондарев. «Просто вбиваем в поисковик название дисциплины, дату и ищем рабочий вариант».