Белгородских железнодорожников поздравляют с профессиональным праздником

Фото — архив пресс-службы СГОКа.

В преддверии Дня железнодорожника на Стойленском горно-обогатительном комбинате (входит в Группу НЛМК) прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников цеха железнодорожного транспорта и горнотранспортного передела. Мероприятие стало частью юбилейного года комбината, который отмечает свое 65-летие.

Награды вручали руководители предприятия и профсоюзной организации. Более 30 железнодорожников получили корпоративные и региональные награды — почетные грамоты, благодарственные письма, а также знаки отличия.

Фото — архив пресс-службы СГОКа.

— 20 лет назад я пришла работать на СГОК, начинала с дежурной стрелочного поста, теперь занимаюсь поездной работой. Дело непростое, но нужное. Очень приятно получить грамоту и поздравления от коллег и руководства, — поделилась Екатерина Кучеренко, поездной диспетчер.

В этом году поощрили не только опытных специалистов, но и тех, кто только начал свой путь в профессии — среди награжденных оказались представители трудовых династий и молодые работники, выбравшие железнодорожное дело.

Фото — архив пресс-службы СГОКа.

— Я потомственный железнодорожник, и для меня приятно чувствовать, что твой труд ценят и поддерживают. Главное — работать в сплоченной команде, и тогда есть гордость за дело, которым живешь, — рассказывает Александр Кругликов, машинист тягового агрегата.

— На СГОКе работаю давно, вместе с братом — для нашей семьи это особое место. Помогать друг другу здесь — обычное дело. День железнодорожника всегда ждем всей командой, — признается Владимир Чурин, машинист тягового агрегата.

Фото — архив пресс-службы СГОКа.

Цех железнодорожного транспорта — один из крупнейших на Стойленском ГОКе, здесь трудятся более 1100 человек. Подразделение было создано в 1962 году и с тех пор прошло большой путь развития. Сегодня по 271 километру собственных путей комбината круглосуточно курсируют 39 электровозов и 18 тепловозов, а общий парк думпкаров превышает 455 единиц. Годовой объем перевозок стабильно превышает 100 млн тонн грузов.

В юбилейном году награды получили более 110 представителей цеха, что подчеркивает значимость людей в его работе и развитии всего предприятия.