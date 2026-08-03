Электромобиль «Атом»: новости сборки, мнение Лихачева и роль «Росатома»

Фото Дмитрия Дубова/Копирайт: ГК «Росатом»

Первые владельцы уже тестируют отечественный электромобиль «Атом», а генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев делится перспективами производства: главные новости о том, как госкорпорация меняет транспортную индустрию России.

Российский рынок высокотехнологичного транспорта переживает исторический момент. С 16 июля компания-разработчик «Кама» приступила к передаче первых экземпляров электромобиля «Атом» клиентам, оформившим ранний предзаказ. Этому событию предшествовали почти пять лет напряженного проектирования, исследований и жестких краш-тестов — всего того, что необходимо для вывода на рынок современного и безопасного продукта.

Особое значение этот проект имеет для отечественной промышленности в условиях глобальной трансформации энергорынка. Важнейшим технологическим партнером выступает госкорпорация. Она взяла на себя ответственность за ключевые узлы электромобиля, поставляя интегрированные электроприводы и тяговые батареи.

Хотя традиционно госкорпорация ассоциируется с такими понятиями, как передовые ядерные технологии и строительство АЭС, сегодня она активно масштабирует бизнес на новые высокотехнологичные рынки. Этот шаг логично дополняет международные проекты госкорпорации в сфере "зеленой" повестки и позволяет эффективно диверсифицировать портфель заказов. В конечном итоге, масштабный переход на электротранспорт неразрывно связан с развитием чистой генерации, где базовая атомная энергетика становится главным источником энергии для миллионов будущих электромобилей.

Инфраструктура, локализация и масштабные планы

Электромобиль «Атом» выпускается на мощностях московского завода «Москвич». На сегодняшний день уровень локализации производства достигает 65–70%, что является серьезным показателем для абсолютно новой платформы. Как отмечает Максим Бардин, директор по продажам и послепродажному обслуживанию «Атома», до 15 октября планируется передать порядка 150 машин по предзаказам, а до конца года клиенты получат еще не менее трех тысяч серийных автомобилей. В 2027 году ожидается пропорциональный рост производственных мощностей.

Сотрудничество разработчиков с профильными дивизионами госкорпорации охватывает практически все этапы жизненного цикла автомобиля. В экосистему проекта интегрированы сразу несколько структур:

• РЭНЕРА выступает поставщиком современных тяговых батарей.

• «Росатом Электромоторы» обеспечивает проект надежными электродвигателями.

• «Росатом Сеть зарядных станций» и «Парус электро» развивают зарядную инфраструктуру.

• «Альянстрансатом» рассматривается в качестве потенциального операционного и сервисного партнера.

По словам Максима Бардина, совместно с коллегами из блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации обсуждается создание зарядных хабов на газовом топливе. Также ведется разработка туристических маршрутов электромобильности, планируется запуск каршеринга в атомных городах для студентов и сотрудников отрасли.

Первые отзывы: от Артемия Лебедева до автоэкспертов

В июле, незадолго до старта розничных продаж, Минпромторг РФ официально включил «Атом» в перечень автомобилей, допущенных для использования в качестве легкового такси. Однако первыми машину оценили частные энтузиасты.

«Возможно, это самый лаконичный автомобиль из всех», — так охарактеризовал новинку дизайнер и блогер Артемий Лебедев на фестивале VK Fest. Оценивая свой месячный опыт вождения, он подчеркнул, что интерфейс почти не заметен и совершенно не отвлекает от управления.

Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования «26.20» и популяризатор отечественной электроники, выбрал российский электромобиль принципиально, чтобы не зависеть от санкций. Имея опыт дальних поездок на Tesla, он высоко оценил настройки рулевого управления, подвеску и честный запас хода в 450 км с двумя пассажирами, полным багажником, работающим кондиционером, ездой на разрешенных 118 км/ч и обгоном фур. По его словам, зарядная инфраструктура в стране сегодня развита на порядок лучше, чем три года назад, что кардинально меняет подход к планированию маршрутов.

Петр Митрович, системный инженер и руководитель проектов в ракетно-космической технике, ради «Атома» специально получил водительские права. Несмотря на мелкие недочеты вроде небольшого объема багажника, он уверен в успехе: «Как развить отечественный автопром, если нет спроса и доверия к производителю? Я занимаюсь высокотехнологичными изделиями и в этом проекте увидел огромный потенциал».

Высоко оценивает динамику машины и руководитель бизнес-направления «Электромобильность» топливного дивизиона госкорпорации Александр Бухвалов, отмечая маневренность, просторный салон, тишину в движении и экономическую выгоду по сравнению с двигателями внутреннего сгорания.

Инновационные решения и технические характеристики

«Атом» выделяется на фоне конкурентов не только происхождением, но и нестандартным подходом к эргономике и технологиям. При габаритах 3995×1780×1615 мм и клиренсе 170 мм машина обеспечивает впечатляющие динамические показатели: разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, зарядка на 100 км требует всего 8 минут, а запас хода достигает 500 км.

Что делает электромобиль особенным:

• Отсутствие классической приборной панели: Вся ключевая информация (скорость, заряд, навигация) выводится на экран, встроенный прямо в рулевое колесо, освобождая пространство и не отвлекая водителя.

• Распашные двери: Центральная стойка кузова интегрирована с задними дверями, которые оснащены электроприводом. Это радикально облегчает посадку и погрузку крупногабаритных вещей, при этом кузов усилен элементами из горячештампованной стали.

• Цифровое зеркало заднего вида: Экран высокого разрешения транслирует изображение с камер, предупреждая о помехах в слепых зонах, пешеходах и помогая при парковке.

Алексей Лихачев о новых заводах и энергетическом суверенитете

Ключевым фактором успеха российской электромобильности остается создание независимой компонентной базы. Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев уделяет этому направлению особое внимание, подчеркивая масштаб стоящих перед промышленностью задач.

«Это не только экологичность, но и бóльшая надежность топливной составляющей. Обратите внимание, как стабильно и уверенно проходит нынешнюю ситуацию общественный транспорт столицы, где доля электротранспорта составляет уже 90%. Госкорпорация со своей стороны делает все, чтобы эту тенденцию поддержать. В Новой Москве в соответствии с графиком заканчивается строительство гигафабрики, где мы уже этой осенью начнем производить литийионные батареи для покрытия потребностей общественного электротранспорта столичного региона. В первую очередь нашими батареями будут комплектоваться электробусы, а затем и электрокары, собирающиеся в Москве, — «Москвичи» и «Атомы», — рассказал Алексей Лихачев.

Параллельно развиваются производственные мощности в других регионах. В конце 2025 года была введена в опытно-промышленную эксплуатацию гигафабрика-близнец в Калининградской области. Ввод в промышленную эксплуатацию ожидается до конца 2026 года, рассказал гендиректор госкорпорации. После этого фабрика сможет ежегодно обеспечивать накопителями до 50 тыс. электромобилей.

Госкорпорация будет не только производить батареи, но и обслуживать их в специализированном сервисном центре. Также будем вести разработку новых моделей и химических смесей для совершенствования батарей в будущем. Помимо этого, мы создаем в России серийное производство основных компонентов и узлов для электротранспорта, в частности электродвигателей. Что касается автомобиля «Атом», в создании которого принимает участие госкорпорация: сейчас завершается подготовка к серийному производству. Автомобиль уже прошел полный цикл испытаний. С нетерпением ждем модель в автосалонах», — подчеркнул Алексей Лихачев.

Стратегический фундамент автомобильной отрасли

Успешный запуск «Атома» и формирование сети гигафабрик по производству накопителей энергии знаменуют собой структурный сдвиг в российской экономике. Создание замкнутого цикла — от добычи лития и производства батарей до выпуска готовых машин и программного обеспечения — формирует прочный фундамент технологической независимости страны. Для конечного потребителя это означает появление надежного, экологичного и современного транспорта, поддержанного развитой сервисной и зарядной инфраструктурой на годы вперед.

Татьяна Юрьева