Фонд «Милосердие» поддержал юных художников из села на Белгородчине

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Здесь при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» распахнула двери студия изобразительных искусств. И это не просто комната с мольбертами, а пространство, где каждый ребёнок может услышать собственный голос, говорящий линиями и оттенками.

Для детей из села, где до ближайшей школы искусств десятки километров, студия стала окном в мир, который раньше казался далёким. Теперь не нужно мечтать о занятиях, достаточно переступить порог Архангельского дома культуры, взять кисть и позволить себе творить. Здесь бесплатно учатся ребята от семи лет, а рядом с ними их родители. Ведь творчество способно объединять поколения. В совместных работах растворяются будни, когда ребёнок слышит родительское «давай нарисуем вместе».

Среди юных художников есть и те, кому мир даётся чуть сложнее, кому нужно чуть больше времени и чуть больше чуткости. Для них кисть — это не только инструмент, но и способ сказать: «я могу, я вижу красоту». А для их сверстников совместные занятия становятся уроком понимания, бережности, умения видеть в другом не отличие, а уникальность.

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

«Этот проект создаёт инклюзивную среду, где через совместное творчество стираются границы между детьми с ограниченными возможностями здоровья и их сверстниками, — отмечает исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунёва. — В студии не просто учат держать кисть, а учат слушать и слышать друг друга. Инициатива также открывает для родителей новый полезный семейный досуг».

День открытия студии стал настоящим праздником всего села. Концертные номера, смех, мастер класс на свежем воздухе. А когда первые картины начинающих художников были готовы, всех ждала горячая каша, объединившая гостей за одним столом.

Скоро в студии откроется выставка лучших работ. А впереди новые занятия, новые открытия и вера в то, что творчество способно менять мир. Даже если это мир всего одного села.

Дополнительная информация о Фонде на сайте