До четырех человек выросло число раненых при ракетном обстреле в Белгородской области

В районную больницу доставили еще одного мужчину с множественными ранениями Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По уточненной информации, количество раненых при ракетном ударе ВСУ по сельхозпредприятию в селе Казачья Лисица Грайворонского округа выросло до четырех человек. Еще одного мужчину с множественными осколочными ранениями предплечья, рук и ног доставили в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи пострадавшего транспортировали во вторую городскую больницу Белгорода.

Также в Оперативном штабе Белгородской области сообщили о других последствиях после очередных атак беспилотников ВСУ. так, в селе Смородино Грайворонского округа после ударов двух FPV-дронов в частном доме разбиты окна и посечен фасад.

В городе Шебекино в результате детонации дрона загорелся цех на территории предприятия. Из-за удара еще одного FPV-дрона загорелась машина.

В селе Сергиевка Краснояружского округа в результате атаки FPV-дрона в частном доме пробита крыша. В поселке Красная Яруга вследствие атаки беспилотника поврежден грузовик.

В селе Бессоновка Белгородского округа от удара БПЛА повреждены крыша, остекление и внутренняя отделка одного из помещений в здании социального объекта. В поселке Малиновка в результате взрыва двух дронов сгорел частный дом.