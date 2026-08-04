Мужчина ранен при ударе врага по грузовику в белгородском поселке Борисовка

После оказания помощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Борисовка Борисовского округа дрон ВСУ атаковал грузовик 4 августа. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ, где у него диагностировали осколочные ранения плеча и ног. После оказания помощи его переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.