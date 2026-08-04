Пять человек ранены при ударе ВСУ по белгородскому Шебекино 4 августа

Пожарная техника получила повреждения. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

При целенаправленной атаке со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС 4 августа. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовик, а прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание. Когда пожарные уезжали с места происшествия, FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, в результате чего пострадали пятеро сотрудников. Их доставили в медицинское учреждение. Пожарная техника получила повреждения.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.