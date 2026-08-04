255 БпЛА ВСУ атаковали 80 населенных пунктов Белгородской области

В селе Дунайка повреждены объект торговли и линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 14 муниципалитетах Белгородской области 80 населенных пунктов атаковали ВСУ 3 августа. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 27 снарядов и 255 беспилотников нанесли удары по двум городам, десяти поселкам, 57 селам и 11 хуторам.

В селе Борисовка повреждена газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Погибли женщина, ранены 22 человека (без учета пострадавших в предыдущие дни). Повреждены 31 машина, 28 домов (два - МКД), шесть грузовиков, пять социальных объектов, три «ГАЗели», три хозпостройки, два объекта инфраструктуры, две линии электропередачи, два склад, два гаража, два коммерческих объекта, газовая труба и объект торговли.

В селе Дмитриевка повреждены два грузовых автомобиля. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.