Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Сергиевка

На хуторе Семейный Ракитянского округа частный дом подвергся атаке дрона: пробита кровля и выбиты окна. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Атаки со стороны ВСУ продолжаются 4 августа. Пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В селе Сергиевка Краснояружского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчину со множественными ранениями головы и спины бойцы «Орлана» доставили в ЦРБ. Дальше лечиться он будет амбулаторно. В доме пробита кровля.

В округе на хуторе Фищево повреждена крыша частного дома, в городе Шебекино - легковушка и полуприцеп, в селе Новая Таволжанка – хозпостройка, в городе Грайворон - частный дом и окна хозпостройки, в Белгородском округе в селе Нечаевка – два частных дома и хозпостройка, в Корочанском округе в селе Погореловка - административное здание предприятия и автомобиль, в Валуйском округе в селе Казинка – частный дом и надворная постройка, на хуторе Семейный Ракитянского округа - кровля и окна частного дома.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.