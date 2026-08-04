Трое человек ранены при ударе ВСУ по белгородским селам 4 августа

Фото оперштаба региона.

ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области 4 августа. Пострадали три человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Корочанском округе в селе Подкопаевка беспилотник ударил по машине. Двум женщинам с акубаротравмами оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались. Повреждены пять машин.

В селе Толоконное Белгородского округа при атаке FPV-дрона мужчина получил ранения плеча и голени. Пострадавшему оказывают помощь в Октябрьской районной больнице. Повреждена машина.

В селе Подкопаевка повреждены пять машин. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В округе в селе Чайки поврежден автомобиль, в городе Шебекино – два многоквартирных дома, в Краснояружском округе в селе Сергиевка – частный дом, на хуторе Вязовской - забор частного дома, в селе Смородино Грайворонского округа – три частных дома.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ в Белгородском округе.