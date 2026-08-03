Трехлетний мальчик и его бабушка ранены при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очередным атакам со стороны вооруженных сил Украины подверглись приграничные населенные пункты Белгородской области. Ранены еще двое мирных жителей, в том числе ребенок. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский дрон сдетонировал во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа. В результате взрыва трехлетний мальчик получил множественные осколочные ранения. У его бабушки – проникающее ранение брюшной полости. Обоих пострадавших доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. После оказания необходимой помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу в Белгород, женщину транспортируют в Ракитянскую ЦРБ.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа после атаки дрона разбиты окна частного дома.

Недалеко от села Доброе Шебекинского округа из-за взрыва FPV-дрона сгорел грузовик. В селе Белянка от удара дрона повреждена легковушка. В селе Новая Таволжанка вследствие атаки FPV-дрона пробита крыша частного дома. В Шебекино после детонации дрона возле частного дома повреждены забор и автомобиль. В результате прилета второго FPV-дрона огнем сгорела хозпостройка.

В поселке Октябрьский Белгородского округа из-за удара БПЛА посечены окна и крыша частного дома, также сгорела легковушка. В селе Бессоновка при атаке FPV-дрона разбиты поврежден автомобиль.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа после взрыва FPV-дрона во дворе частного дома посечены забор и крыша гаража.