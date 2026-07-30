Видео больше всего смотрят в рабочие часы, общение в соцсетях растет к полуночи – big data T2

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Главным центром притяжения внимания остаются соцсети и мессенджеры – ими пользуются до 68% населения РФ, причем 40% клиентов регулярно совмещают общение с видеосмотрением. Более половины просмотров видеоконтента происходит в рабочее время, вечером их число идет на спад – зато к полуночи растет активность в соцсетях. Доля активных пользователей «Госуслуг» за год выросла в 1,5 раза, причем по потреблению они обогнали даже такие базовые сервисы, как доставка еды. При этом рынок доставки продуктов показывает устойчивый рост второй год подряд – плюс 30% активной аудитории.

Аналитики big data T2 разбили контент на несколько категорий и проанализировали активность потребителей на площадках в зависимости от времени суток, дней недели и возможности одновременного пользования. Дневной пик наблюдается среди всех категорий – в среднем 60-70% активности приходится на рабочие часы.

Безусловный лидер в борьбе за внимание – социальные сети. В любое время суток наибольшее количество интернет-сессий приходится на соцсети и мессенджеры – около 60-65% трафика. Аналитики также заметили высокую взаимосвязь общения и развлекательного контента. Около 40% людей совмещают активность в мессенджерах с прослушиванием музыки или просмотром видео.

Несмотря на гипотезу, что видеосмотрение приходится на вечер, более половины просмотров происходит днем. Видеоконтент остается востребованным и в рабочее время – в фоновом режиме, в перерывах и дороге. Вечером спад происходит во всех категориях, ближе к ночи растет потребление социальных сетей. Причем чем ближе к полуночи, тем активнее потребители общаются в интернете.

Среди инсайтов – рост популярности «Госуслуг», доля активных абонентов за год выросла на 47,2%. Проверяют уведомления в сервисе в основном с утра – сессий на 3% больше, чем в развлекательных приложениях. «Госуслуги» обошли даже такие базовые сервисы, как доставка еды – 47% абонентов хотя бы раз в месяц заходят на портал, аналогичный показатель по доставке – 16%.

Несмотря на это на рынке доставки продуктов и супермаркетов второй год наблюдается значительный прирост MAU (month active users – активная месячная аудитория) – плюс 30%. Рост категории стимулируют крупнейшие игроки – «Магнит» и компания Х5. Конкуренция на рынке усугубляется и сдвигом поведенческих привычек: также второй год подряд растет среднее количество сервисов доставки еды на одного человека: 2,4 сервиса в 2026 году против 2,1 – в 2024-м.

MAU и количество трафика в том числе приросло и по банковским приложениям – на 10-15% год к году. Среднее количество используемых банков на одного абонента также растет. Наибольшее количество сессий приходится на дневное время – около 60-65% от всех финансовых операций.

Татьяна Долдо, коммерческий директор Т2 AdTech:

«Основной посыл, который я доношу рынку, – теперь среднего пользователя не существует. Вместо того, чтобы анализировать каждый вид контента по отдельности, мы смотрим на совместимость категорий, то есть на единовременное пользование. Дневной интернет – универсальная точка контакта. Среди всех сфер потребления более 50% активности происходит именно днем: общение, просмотр видео, платежи, карты. Время пользователя ограничено, и борьба за внимание усиливается – теперь у бизнеса есть всего несколько секунд для того, чтобы пробиться сквозь информационный шум. Наши инструменты big data ежедневно помогают достичь компаниям своих целей и «выловить» пользователя в наиболее подходящие время и место».

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