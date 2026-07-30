Накануне Дня железнодорожника белгородцы приняли участие в конкурсе профмастерства

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Накануне Дня железнодорожника на Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) определили лучших машинистов тепловоза. В этом году звание чемпиона оспаривали 25 специалистов цеха железнодорожного транспорта, в финал прошли девять.

Конкурсанты на практике подтверждали знание правил эксплуатации железнодорожной техники, охраны труда и промышленной безопасности и показывали себя в деле. В практическом задании финалисты в течение 20 минут должны были найти и устранить три искусственно внесенные неисправности электрической схемы и масляной системы, а затем запустить тепловоз и подъехать к барьеру, не задев ограничительную планку.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

В итоге по сумме баллов теоретического и практического этапов лучший результат показал машинист тепловоза Иван Бабанин. Второе и третье места заняли его коллеги по цеху Вячеслав Зеленин и Максим Хорохордин соответственно. Лучшим молодым работником признан 30-летний Андрей Кудинов.

- Для меня - это важный результат. Конкурс был серьезным, задания непростыми, конкуренция достойная, но именно такие испытания помогают повышать квалификацию, укреплять уверенность в своих знаниях и накапливать профессиональный опыт, - отметил победитель конкурса Иван Бабанин.

Победителей наградили дипломами, корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии», подарками и денежными премиями: 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

- Конкурсы профессионального мастерства - важная часть развития производственной культуры. Они помогают сотрудникам совершенствовать навыки, обмениваться опытом и расти в профессии. Именно так формируется сильный коллектив профессионалов, способный уверенно решать самые сложные производственные задачи, - прокомментировал директор по персоналу дивизиона «Сырьё» Иван Гуренков.

В юбилейном году стойленцы выберут лучших представителей по 13 профессиям.