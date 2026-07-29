Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому городу Шебекино

В Белгороде повреждены автобус и три машины. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Четыре муниципалитета подверглись атакам ВСУ 29 июля. Пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ. В населенном пункте повреждены коммерческий объект, машина, кровля административного здания.

В Белгороде повреждены коммерческий объект, автобус, три машины, в поселке Октябрьский Белгородского округа - фасад коммерческого объекта, грузовик, микроавтобус, в селе Нечаевка – частный дом, хозпостройки, в селе Никольское - забор частного дома, в Краснояружском округе в поселке Степное – частный дом, гараж и «ГАЗель».

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 219 БпЛА ВСУ атаковали 78 населенных пунктов Белгородской области.