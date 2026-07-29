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Политика29 июля 2026 9:49

Мужчина погиб при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга 29 июля

Враг атаковал шесть муниципалитетов региона
Алексей СЕРГУНИН
В селе Новая Таволжанка поврежден частный дом.

В селе Новая Таволжанка поврежден частный дом.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время атаки ВСУ в поселке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона погиб мирный житель 29 июля. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В Белгороде поврежден коммерческий объект, а городе Шебекино – грузовик, в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа - объект инфраструктуры, в селе Белянка – комбайн, в селе Новая Таволжанка – частный дом, в Белгородском округе в селе Красный Октябрь – машина, на участке автодороги Октябрьский - Ясные Зори – грузовик, в селе Дорогощь Грайворонского округа – социальный объект, в Ракитянском округе на участке автодороги Ракитное - Бобрава – грузовик.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 219 БпЛА ВСУ атаковали 78 населенных пунктов Белгородской области.