Четыре человека погибли, 46 ранены при атаках ВСУ по Белгородской области

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

28 июля ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщает врио губернатора Александр Шуваев.

Произведены удары по Белгороду и 15 округам - Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому.

Враг четыре раза обстреливал с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, один раз сбросил взрывное устройство с БпЛА. ПВО сбила 128 беспилотников.

В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя. В Белгороде, Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах ранены 46 человек. Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При необходимости их транспортируют в федеральные клиники.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина погиб при атаке ВСУ на белгородский поселок Октябрьский 29 июля.