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Политика29 июля 2026 6:15

Четыре человека погибли, 46 ранены при атаках ВСУ по Белгородской области

Враг ударил по 16 муниципалитетам Белгородчины
Алексей СЕРГУНИН
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

28 июля ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщает врио губернатора Александр Шуваев.

Произведены удары по Белгороду и 15 округам - Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому.

Враг четыре раза обстреливал с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, один раз сбросил взрывное устройство с БпЛА. ПВО сбила 128 беспилотников.

В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя. В Белгороде, Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах ранены 46 человек. Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При необходимости их транспортируют в федеральные клиники.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина погиб при атаке ВСУ на белгородский поселок Октябрьский 29 июля.