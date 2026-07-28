Два человека погибли и два ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области. Погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

По уточненной информации, на предприятии в селе Белянка Шебекинского округа, которое было атаковано вражеским беспилотником, обнаружили погибшего мужчину. Число раненых увеличилось до девяти человек – в районную больницу госпитализирована женщина с осколочными ранениями рук и ног.

В хуторе Ромашовка Валуйского округа от удара дрона по автомобилю погиб мужчина. Белгородец скончался на месте происшествия от полученных ранений. Еще один мужчина получил множественные ранения. Врачи Валуйской центральной районной больницы оказали пострадавшему необходимую помощь, дальнейшее лечение он продолжит в амбулаторных условиях. Автомобиль поврежден.

Еще два беспилотника нанесли удар по коммерческому объекту в Белгороде. На месте атаки повреждены навес объекта, а также остекление и крыши двух частных домов.

В селе Дорогощь Грайворонского округа после атаки FPV-дрона в здании объекта торговли пробита крыша и разбиты окна.

В поселке Поляна Шебекинского округа в результате детонации дрона повреждены забор частного дома и инфраструктурный объект.

В селе Нижний Ольшанец Белгородского округа после удара FPV-дрона повреждены остекление, фасад и крыша частного дома.