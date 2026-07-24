318 БпЛА ВСУ атаковали 87 населенных пунктов Белгородской области

В поселке Красная Яруга поврежден автобус. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 13 муниципалитетах Белгородской области 87 населенных пунктов атаковали ВСУ 23 июля. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 50 снарядов и 318 беспилотников нанесли удары по трем городам, 17 поселкам, 64 селам и трем хуторам.

В поселке Ракитное повреждены десять единиц техники. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ранены 36 человек. Повреждены 94 машины, 36 домов (девять – МКД), десять единиц техники, восемь предприятий, семь коммерческих объектов, шесть надворных построек, пять грузовиков, пять социальных объектов, четыре гаража, два автобуса, инфраструктурный объект, газовая труба, «ГАЗель», линия электропередачи, объект торговли, хозпостройка и техническое помещение.

В селе Новая Таволжанка повреждены машина и частный дом. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область.