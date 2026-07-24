Двое мужчин погибли при ударе ВСУ по белгородскому селу Казачья Лисица

В поселке Красная Яруга от ударов дронов повреждены два грузовика и кровля административного здания. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время очередных ударов со стороны ВСУ 24 июля двое мирных жителей погибли, двое получили ранения. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Село Казачья Лисица Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу. В результате попадания снаряда в частный дом двое мужчин скончались от полученных травм. Женщина получила ранения шеи, рук и ног. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Дом разрушен.

В Шебекино в результате атаки дрона на многоквартирный дом у мужчины ранения тела. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Его переведут в областную клиническую больницу. Повреждены фасад, остекление и три машины.

В городе повреждены предприятие, два многоквартирных дома, машина, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа – два частных дома, в районе села Дмитриевка – машина, в поселке Красная Яруга – два грузовика и кровля административного здания, в селе Таврово Белгородского округа – коммерческий объект и две машины, в селе Дунайка Грайворонского округа – частный дом.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области.