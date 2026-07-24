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Политика24 июля 2026 11:41

Мужчина ранен в результате атаки ВСУ на белгородский Шебекино 24 июля

Враг ударил по пяти муниципалитетам Белгородской области
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба Белгородской области.

Фото оперштаба Белгородской области.

Пять муниципалитетов под ударами ВСУ 24 июля. Пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал машину. Мужчину с ранениями грудной клетки и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения его переведут в областную клиническую больницу.

В городе повреждены две машины, «ГАЗель», социальный объект, в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа – машина, на хуторе Ржавец – две машины, в селе Новая Таволжанка – частный дом, в селе Николаевка Белгородского округа – машина и забор частного дома, в Яковлевском округе в селе Сабынино – частный дом, в Краснояружском округе в поселке Быценков – частный дом, в селе Дорогощь Грайворонского округа – частный дом и газовая труба.

В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки дрона в частном доме произошло возгорание крыши, которое было ликвидировано, а также повреждены забор и газовая труба.

В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки дрона в частном доме произошло возгорание крыши, которое было ликвидировано, а также повреждены забор и газовая труба.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области.