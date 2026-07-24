Мужчина ранен в результате атаки ВСУ на белгородский Шебекино 24 июля

Фото оперштаба Белгородской области.

Пять муниципалитетов под ударами ВСУ 24 июля. Пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал машину. Мужчину с ранениями грудной клетки и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения его переведут в областную клиническую больницу.

В городе повреждены две машины, «ГАЗель», социальный объект, в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа – машина, на хуторе Ржавец – две машины, в селе Новая Таволжанка – частный дом, в селе Николаевка Белгородского округа – машина и забор частного дома, в Яковлевском округе в селе Сабынино – частный дом, в Краснояружском округе в поселке Быценков – частный дом, в селе Дорогощь Грайворонского округа – частный дом и газовая труба.

В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки дрона в частном доме произошло возгорание крыши, которое было ликвидировано, а также повреждены забор и газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области.