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Политика24 июля 2026 8:28

Тракторист ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Веселая Лопань

Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в Октябрьскую РБ
Алексей СЕРГУНИН
Техника повреждена.

Техника повреждена.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В районе села Веселая Лопань Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал тракториста 24 июля. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчину в крайне тяжелом состоянии бойцы «БАРС-Белгород» доставили в Октябрьскую РБ. У него диагностированы ранения головы, переломы предплечья и голени. После оказания помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу. Техника повреждена.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области.