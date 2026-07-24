Тракторист ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Веселая Лопань

Техника повреждена. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В районе села Веселая Лопань Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал тракториста 24 июля. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчину в крайне тяжелом состоянии бойцы «БАРС-Белгород» доставили в Октябрьскую РБ. У него диагностированы ранения головы, переломы предплечья и голени. После оказания помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу. Техника повреждена.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области.