Мужчина ранен при взрыве беспилотника в Белгороде 24 июля

В тяжелом состоянии пострадавшего отвезли в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Мирный житель пострадал при атаке со стороны ВСУ 24 июля. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В Белгороде при взрыве беспилотника у мужчины минно-взрывная травма и ранение головы. В тяжелом состоянии его отвезли в городскую больницу №2 Белгорода. На месте взрыва повреждены фасад частного дома и две легковушки.

В поселке Дубовое Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта, в Шебекинском округе в районе села Графовка - два грузовика, в поселке Поляна - кабина грузовика, в городе Шебекино – две машины и социальный объект, в поселке Красная Яруга – «КамАЗ», в селе Илек-Пеньковка – частный дом.

В поселке Красная Яруга поврежден «КамАЗ». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области.