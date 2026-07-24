«ВрачРядом»: в Белгородской области развивают проект стоматологической помощи военным и ветеранам СВО

Фото: Партия «Новые люди»

Он подразумевает бесплатную стоматологическую помощь военным и ветеранам специальной военной операции. Врачи выезжают на передовую, чтобы лечить бойцов. Сложные операции они проводят в тылу, на базе клиники Ивана Березенцева, который возглавляет проект. За полгода он и его коллеги оказали помощь 700 военным.

Очередная операция прошла на днях в Белгороде. Военнослужащему сделали костную пластику под седацией и установили имплант. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

Это не разовая акция, а часть системного подхода. До этого военного уже принимали на подготовку к протезированию: проводили диагностику, готовили челюсть к установке импланта. Иван Березенцев и его команда ведут каждого пациента от начала до полного окончания лечения - не бросают на полпути, сопровождают на всех этапах восстановления. Это особенно важно, когда речь идёт о бойцах, которые не могут покидать службу надолго.

Проект «ВрачРядом» появился потому, что в условиях СВО заботиться о здоровье зубов становится затруднительно. Вместе с тем острая боль может отвлекать бойца, мешать ему выполнять боевые задачи. Опытом белгородских врачей уже заинтересовались коллеги из Курской области, так что масштаб проекта со временем увеличится.

- Эта инициатива затрагивает очень важную тему - отношение к людям, которые каждый день рискуют жизнью ради нас, защищают мирных жителей. Бойцам нужна поддержка на всех уровнях, в том числе стоматологическая помощь. Каждый выезд бригады медиков даёт реальные результаты. Мы очень гордимся всеми, кто присоединился к проекту и поддерживает участников специальной военной операции, - подчеркнул руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Белгородской области Александр Харыбин.