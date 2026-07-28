Девять человек ранены от ударов БПЛА ВСУ в Белгородской области

Бойцы самообороны доставили водителя грузовика в районную больницу Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать беспилотниками приграничные территории Белгородской области. В результате очередных ударов ранены, по предварительной информации, девять мирных жителей. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Так, вражеский беспилотник нанес удар по предприятию в селе Белянка Шебекинского округа. За медицинской помощью на данный момент обратились восемь человек. У семерых мужчин диагностировали осколочные ранения. Женщине, получившей акубаротравму, оказали необходимую помощь, лечение продолжит в амбулаторных условиях. При детонации БПЛА загорелось здание цеха.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа от удара дрона по грузовому автомобилю осколочное ранение бедра получил мужчина. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Транспортное средство повреждено.

Также в округе в селе Большое Городище после удара беспилотника повреждена кабина грузовика. В Новой Таволжанке в результате взрыва дрона загорелся частный дом – пожар оперативно потушили. Из-за детонации второго FPV-дрона поврежден автомобиль. В городе Шебекино при детонации FPV-дрона повреждена грузовая машина. В селе Большетроицкое при атаке дрона загорелся автомобиль – возгорании ликвидировали. Осколками посекло еще одну машину.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа противник сбросил взрывное устройство с БПЛА – в многоквартирном доме выбиты стекла, повреждены четыре автомобиля. В поселке Малиновка после ударов нескольких беспилотников частично разрушено здание социального объекта и пробита крыша частного дома. В поселке Разумное из-за атаки FPV-дрона повреждена крыша помещения предприятия. В селе Стрелецкое от ударов нескольких беспилотников пробита крыша коммерческого объекта, а также повреждены грузовик и оборудование.

В селе Сергиевка Краснояружского округа в результате удара FPV-дрона повреждена крыша административного здания.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.