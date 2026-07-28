Зюганов: Для защиты белгородцев требуются экстренные меры

Мирные граждане Белгородчины, по мнению инициаторов обращения, нуждаются в особом внимании, защите и даже статусе. Фото: "КП" Архив.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил премьер-министру Мишустину экстренное обращение с конкретными предложениями по защите прифронтового региона. Он подчеркивает, что цифры шокируют: только в июне — более 7 500 атак БПЛА, с начала июля — почти 11 000. Интенсивность атак выросла в полтора раза. К величайшему горю, увеличивается также число пострадавших и погибших от вражеских терактов — среди них и один из руководителей Белгородского городского отделения партии, ее активисты.

— Складывающаяся обстановка со всей очевидностью показывает необходимость усиления мер безопасности и социальной поддержки населения приграничья, которое пятый год живет в условиях постоянной угрозы жизни и здоровью, — считает руководитель фракции. И приводит четыре конкретные меры из обращения, требующие системных решений на федеральном уровне. Вот они:

Защита дорог от дронов

Ускорить установку антидроновых сетей и средств ПВО вдоль трассы от Таврово до Никольского, а также в Грайворонском, Краснояружском и Борисовском районах. Бойцы «БАРС-Белгород» и «Орлан» ежедневно сбивают сотни беспилотников, но нужны дополнительные FPV-перехватчики. Сотрудники приграничных предприятий столкнулись с критическим ухудшением безопасности на дорогах.

Отключение камер и светофоров в режиме опасности

Перевести светофоры в режим «мигающего желтого», отключить камеры фиксации скорости и непристегнутого ремня. В условиях воздушной тревоги водителю нужны секунды, чтобы отстегнуть ремень и укрыться — спасение жизни не должно влечь штрафы!

Лечение пострадавших в федеральных клиниках

Обеспечить специализированную помощь взрослым жителям в федеральных медцентрах. Сейчас тяжело пострадавших детей везут в Москву, а взрослых лечат только местные врачи. Это колоссальная нагрузка на региональное здравоохранение.

Кроме того, враг бьет по машинам скорой помощи — белгородские власти запросили через Минпромторг еще 105 новых автомобилей на 2026-2027 годы.

Статус «жителя прифронтовой территории»

Ввести специальный статус с мерами поддержки по аналогии с жителями территорий техногенных катастроф. Люди пятый год живут под огнем, поддерживают системы жизнеобеспечения и экономику, испытывают сильнейший стресс.

— Для сотрудников правоохранительных органов, несущих службу в регионе (а не на линии боевого соприкосновения), льготы уже установлены — что делает обоснованным распространение подобных мер и на мирных жителей, — выражает уверенность Геннадий Андреевич. И приводит еще некоторые цифры:

1 440 человек получили выплаты на 94,3 миллиона рублей;

26 000 жителей ожидают выплат — документы готовы;

38 автомобилей получили компенсации на 5 миллионов рублей;

Стоимость дрона-перехватчика снижена в 10 раз.