Владимир Сериков побывал в нескольких подразделениях, где служат ребята из Липецкой области

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Специализированные системы защиты, аккумуляторы, продукты питания и бытовые вещи. Всё это спикер облсовета Владимир Сериков лично отвёз сегодня нашим парням на фронт. Председатель заксобрания региона заехал в несколько подразделений, где служат ребята из Липецкой области.

Гуманитарная помощь на сумму свыше 2,5 миллиона рублей была собрана по запросу бойцов, которые обращались к спикеру на личных приёмах и в социальных сетях. Со многими деталями безвозмездно помогли участники парламентского проекта «Липецкая промышленность для Победы».

- Наш депутатский корпус в ежедневном режиме занимается формированием гуманитарных грузов. Эту работу, как и принятие законодательных мер для бойцов и их семей, мы считаем важнейшей в своей деятельности на данный момент, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.