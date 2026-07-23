Жених ранен, на невесте загорелось платье: беспилотник атаковал белгородскую пару во время свадьбы

Один из беспилотников ВСУ сдетонировал в центре белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

23 июля с раннего утра Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В результате утренних ударов было повреждено несколько коммерческих объектов в разных районах областного центра.

Как сообщают источники «КП», один из прилетов пришелся по центру города - в сквере, расположенном у областного драмтеатра, где как раз проходила фотосессия молодоженов. В результате удара беспилотника жених получил легкое осколочное ранение, а на невесте из-за разлетевшихся частей сдетонировавшего БПЛА загорелось платье.

В Оперативном штабе региона также сообщили о еще одном пострадавшем мужчине, по неофициальным данным, незначительное ранение получил брат жениха. Обоим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. От предложенной транспортировки в стационар мужчины отказались.