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Политика23 июля 2026 10:53

Жених ранен, на невесте загорелось платье: беспилотник атаковал белгородскую пару во время свадьбы

В центре Белгорода от удара беспилотника пострадали молодожены
Виталий СОЧКАН
Один из беспилотников ВСУ сдетонировал в центре белгорода

Один из беспилотников ВСУ сдетонировал в центре белгорода

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

23 июля с раннего утра Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В результате утренних ударов было повреждено несколько коммерческих объектов в разных районах областного центра.

Как сообщают источники «КП», один из прилетов пришелся по центру города - в сквере, расположенном у областного драмтеатра, где как раз проходила фотосессия молодоженов. В результате удара беспилотника жених получил легкое осколочное ранение, а на невесте из-за разлетевшихся частей сдетонировавшего БПЛА загорелось платье.

В Оперативном штабе региона также сообщили о еще одном пострадавшем мужчине, по неофициальным данным, незначительное ранение получил брат жениха. Обоим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. От предложенной транспортировки в стационар мужчины отказались.