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Политика23 июля 2026 9:26

Еще два человека ранены в центре Белгорода при взрыве беспилотника ВСУ

Обоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На месте атаки повреждены два автомобиля

На месте атаки повреждены два автомобиля

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очередной беспилотник вооруженных сил Украины сдетонировал в центре Белгорода 23 июля. Ранены два мирных жителя. Атаки на регион продолжаются.

Как сообщили в оперативном штабе Белгородской области, вследствие взрыва украинского БПЛА двое мужчин получили осколочные ранения ног. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. От предложенной транспортировки в стационар белгородцы отказались.

В результате детонации БПЛА повреждены два транспортных средства. На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Тем временем по всей Белгородской области в 12:21 объявлена ракетная опасность. Над областным центром раздались звуки взрывов.