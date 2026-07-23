Еще два человека ранены в центре Белгорода при взрыве беспилотника ВСУ

На месте атаки повреждены два автомобиля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очередной беспилотник вооруженных сил Украины сдетонировал в центре Белгорода 23 июля. Ранены два мирных жителя. Атаки на регион продолжаются.

Как сообщили в оперативном штабе Белгородской области, вследствие взрыва украинского БПЛА двое мужчин получили осколочные ранения ног. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. От предложенной транспортировки в стационар белгородцы отказались.

В результате детонации БПЛА повреждены два транспортных средства. На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Тем временем по всей Белгородской области в 12:21 объявлена ракетная опасность. Над областным центром раздались звуки взрывов.