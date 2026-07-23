«Новые люди» направили в Министерство строительства предложение о льготном арендном жилье для молодых специалистов

Фото: Партия «Новые люди»

Суть инициативы: регион строит арендные дома или выкупает часть квартир при поддержке государственной корпорации ДОМ.РФ. Квартиры сдаются в аренду по цене на 40-50% ниже рыночной. Схема финансирования предполагает участие трёх сторон: треть стоимости аренды платит сам жилец, треть - региональный бюджет, ещё треть - федеральный центр. Срок аренды: до 10 лет с последующим правом выкупа жилья.

Аналогичные программы уже успешно реализуются в Москве, Воронеже, Екатеринбурге и шести городах Дальнего Востока. Они позволяют удерживать молодые кадры и снижают отток из регионов.

- Это реальная практика, которая уже работает в нескольких регионах. Молодые специалисты не должны уезжать из Белгородской области только потому, что им негде жить. Мы предлагаем системное решение, которое даст людям крышу над головой без закредитованности и страха за завтрашний день. Предложение направлено в региональное Министерство строительства - будем добиваться его реализации в нашей области, - рассказал о преимуществах инициативы секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Белгородской области Александр Харыбин.