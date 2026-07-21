Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на Белгород 21 июля

Повреждены пять машин. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде при террористической атаке ВСУ погиб мирный житель 21 июля. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Беспилотник атаковал машину на территории коммерческого объекта. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.

В результате взрыва легковушка загорелась: пожарные потушили огонь. Кроме того, повреждены еще четыре автомобиля.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область.