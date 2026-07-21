Мужчина погиб, двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

В поселке Отрадовский повреждены машина и линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Очередные атаки ВСУ на нашу область зафиксированы 21 июля. Погиб мирный житель, еще двое ранены. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал машину. От полученных ранений водитель скончался на месте. Загоревшееся транспортное средство потушили сотрудники МЧС. Также поврежден еще один автомобиль.

В Краснояружском округе на хуторе Красноорловский FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. В крайне тяжелом состоянии мужчину со множественными ранениями тела доставили в ЦРБ. Для продолжения лечения его переведут в областную клиническую больницу. Повреждены остекление и прицеп автомобиля.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь у мужчины множественные ранения ног. Пострадавшего бойцы «БАРС-Белгород» доставили в ЦРБ. После оказания помощи его направят в городскую больницу №2 Белгорода.

В поселке Красная Яруга повреждены «ГАЗель» и легковушка, в поселке Отрадовский - машина и линия электропередачи, в селе Графовка Шебекинского округа – многоквартирный дом, в поселке Октябрьский Белгородского округа – легковушка.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область.