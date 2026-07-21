Трое человек ранены при атаке ВСУ по Белгороде и округу 21 июля

Женщину с частичной травматической ампутацией ноги на «скорой» везут в областную клиническую больницу. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

При ударах ВСУ трое мирных жителей получили ранения 21 июля. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В Белгороде беспилотник атаковал территорию коммерческого объекта. Женщину с частичной травматической ампутацией ноги на «скорой» везут в областную клиническую больницу. 18-летнего мужчину с ранениями предплечья транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждена машина.

В Белгородском округе в селе Стрелецкое беспилотник взорвался на территории коммерческого объекта. Мужчину с ранениями на «скорой» везут в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены навес и оборудование.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 июля перехвачены и уничтожены 209 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять человек погибли и 77 ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область.