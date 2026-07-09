Мужчина получил ранение головы при детонации дрона ВСУ на парковке в Белгородской области

Фото из архива КП

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал при детонации дрона на парковке в городе Шебекино, - говорится в сообщении.

У белгородца касательное осколочное ранение затылочной области головы. В дальнейшем его направят в городскую больницу №2 Белгорода.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа при детонации беспилотника в воздухе повреждена машина.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате взрыва FPV-дрона зафиксированы повреждения грузовика.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол удар дрона пришелся по частному дому, разбиты окна, пробита крыша и посечен забор.

В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по социальному объекту, повредив кровлю.