Мужчина получил ранение головы при детонации дрона ВСУ на парковке в Белгородской области

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
- В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал при детонации дрона на парковке в городе Шебекино, - говорится в сообщении.
У белгородца касательное осколочное ранение затылочной области головы. В дальнейшем его направят в городскую больницу №2 Белгорода.
В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа при детонации беспилотника в воздухе повреждена машина.
В селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате взрыва FPV-дрона зафиксированы повреждения грузовика.
В Грайворонском округе в селе Гора-Подол удар дрона пришелся по частному дому, разбиты окна, пробита крыша и посечен забор.
В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по социальному объекту, повредив кровлю.